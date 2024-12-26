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Джикия и Соболев возглавили рейтинг самых нарушавших ПДД спортсменов

В интернете появился список главных нарушителей ПДД из русских спортсменов.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает «Постньюс», в рейтинге спортсменов, нарушающих правила дорожного движения, лидируют футболист Георгий Джикия, фигурист Илья Авербух и нападающий Александр Соболев.

В списке нарушителей дисциплины первое место занимает Джикия с 652 штрафами, за ним следуют Авербух с 409 и Соболев с 264. В десятку также входят Артём Дзюба (258 штрафов), Дмитрий Баринов (216) и олимпийская чемпионка Алина Загитова (210). Гимнаст Никита Нагорных и хоккеист Илья Ковальчук имеют по 202 и 181 штрафу соответственно. Завершают список футболист Рифат Жемалетдинов (176 штрафов) и хоккеист Сергей Толчинский (165). Большинство спортсменов уже погасили свои задолженности.

В списке находится сразу четыре игрока, которые представляли сборную России по футболу на международных соревнованиях. Однако лишь один из них — Жемалетдинов — сумел забить один гол в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

Напомним, что этим летом сразу два игрока, возглавляющие топ, покинули московский «Спартак». Георгий Джикия перешёл в подмосковные «Химки» на правах свободного агента, а Александр Соболев стал игроком петербургского «Зенита».

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