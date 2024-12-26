"Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в "Спартак" и сделал команду чемпионом в 2025 году. Промес - душа клуба. С Промесом в "Спартаке" у "Краснодара" и "Зенита" не было бы шанса на чемпионство", - цитирует Салихову Metaratings.
Квинси Промес играл за московский "Спартак" в период с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В марте этого года футболист был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Также он является фигурантом двух уголовных дел в Нидерландах.
За время выступления в России Промес провел за красно-белых 192 матча и забил 94 гола. Сейчас он защищает цвета команды "Дубай Юнайтед" во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. К зимнему перерыву столичная команда набрала 37 очков в 18 матчах.
Салихова: загадала бы в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в "Спартак"
Супруга экс-главы "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась желанием, которое хотела бы загадать в новогоднюю ночь.
Фото: ФК "Спартак"