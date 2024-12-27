Сообщается, что алкотестер показал 0,8 промилле, в связи с чем на месте был составлен протокол, а автомобиль 37-летнего футболиста Li7 был отправлен на штраф-стоянку. В настоящее время дело передано в суд, который примет решение о сроке лишения бывшего игрока сборной России по футболу водительских прав.
В соответствии с действующей редакцией Кодекса об административных правонарушениях наказанием за управление автомобилем в состоянии опьянения (статья 12.8) будет штраф 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Источник: "Комсомольская правда"
Kp.ru: Денис Глушаков был пойман пьяным за рулем, его лишат водительских прав
По информации СМИ, полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков на своей машине был остановлен в нетрезвом состоянии в Ростовской области.
Фото: ФК "Химки"