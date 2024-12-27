Ульянов: "Мы и не собирались этого [перебить условия "Спартака"] делать. Зачем нам обещать условия, которые мы не потянем? С игроком была договоренность, но он два раза менял решение и в итоге ушел в "Спартак".
Леонченко: "Если бы он не вел переговоры с нами, "Спартак" бы взял его намного дешевле", — приводит слова менеджеров Sport24.
Маркиньос был выкуплен московским "Спартаком" в августе 2024 года у венгерского "Ференцвароша" за 5 млн евро. Контракт между игроком и клубом был заключен на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4,5 млн евро.
После перехода вингер в составе своей новой команды принял участие в 21 официальном матче, в которых ему удалось отметиться 5 результативными передачами.
Гендиректор "Локо": если бы Маркиньос не вел переговоры с нами, "Спартак" бы взял его намного дешевле
Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко и спортивный директор красно-зеленых Дмитрий Ульянов рассказали о переговорах с вингером Маркиньосом, который в итоге перешёл в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"