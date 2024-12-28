- Угальде, Барко и Бонгонда на данный момент являются лучшей тройкой нападения в нашей стране. Причём заметьте, когда Бонгонда только приехал, для меня он был звездой, но потом он перестал попадать в основной состав. Вдруг Бонгонда вновь начинает забивать голы вместе с Угальде. В этом есть огромная заслуга именно главного тренера команды Деяна Станковича. Бонгонда рассказал, что он вселил в него уверенность. Воскрешение этого футболиста - дело рук Станковича, - передаёт слова Ловчева РИА Новости.
22-летний костариканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги по итогам осенней части текущего сезона-2024/2025. На его счету 15 забитых мячей и 3 результативных паса, при этом 9 голов и 1 ассист Угальде оформил в 4 последних матчах чемпионата.
29-летний правый вингер "Спартака" и сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда в 18 матчах текущего сезона РПЛ забил 5 голов и выполнил 2 результативных паса. На счету 25-летнего аргентинского атакующего полузащитник Эсекьеля Барко 8 голов и 6 ассистентских действий в 17 матчах РПЛ.
Экс-защитник "Спартака" Ловчев назвал лучшую тройку нападения в российском футболе
Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Ловчев назвал футболистов красно-белых Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Тео Бонгонда лучшей тройкой нападения в России.
Фото: ФК "Спартак"