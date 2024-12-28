- Каждый день я тренируюсь и составляю конкуренцию. Да, мне тяжело и непривычно. Я очень хочу играть, не смирился с этой ситуацией. И сейчас, во время отпуска, это особенно понимаю, - передает слова футболиста донской команды "Чемпионат".
32-летний Чернов в этом сезоне РПЛ выходил на поле в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Также защитник провел четыре матча в Кубке России и сделал одну голевую передачу.
Контракт Чернова с "Ростовом" рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.
"Ростов" по итогам 18 туров имеет в своем активе 26 очков и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.
Защитник "Ростова" Чернов: мне тяжело и непривычно, но я не смирился с ролью запасного
Защитник "Ростова" Евгений Чернов ответил на вопрос о своей роли футболиста вне стартового состава.
Фото: Официальный сайт РПЛ