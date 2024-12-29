- У "Динамо" есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует. "Динамо" участвует в чемпионской гонке? Участвует. Есть хорошие футболисты? Есть. Но что будет в итоге — мы увидим, - передает слова Кобелева "Чемпионат".
"Динамо" под руководством чешского специалиста Марцела Лички в этом сезоне в 18 турах одержало 10 побед и пять раз сыграло вничью, в трех поединках бело-голубые поделили очки с соперниками. "Динамо" с 35 баллами в активе располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
В первом матче после зимней паузы "Динамо" на выезде сыграет против "Ростова", матч 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта.
Кобелев: у "Динамо" есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует
Российский тренер Андрей Кобелев высказался о футболистах столичного "Динамо".
Фото: Официальный сайт РПЛ