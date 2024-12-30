"Думаю, клубы, которые бы сейчас торговались, разговаривали бы в районе 15 миллионов. Сегодня, когда европейские агенты звонят и интересуются, они говорят, что готовы рассмотреть ценник в районе 15 миллионов, но не больше. Я оттуда взял эту цифру", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Алексей Батраков в настоящее время выступает за московский "Локомотив". Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 8 млн евро. В текущем сезоне полузащитник в составе "железнодорожников" принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 8 голевых передач.
Представитель Батракова: европейские клубы готовы заплатить за Алексея 15 млн евро
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских агентов.
Фото: ФК "Локомотив"