"Да, это очень непросто, когда футболисты столько времени проводят в дороге, но в команде никто не ноет и не жалуется, потому что изменить мы ничего не можем", - заявил Кафанов.
После 18-ти туров "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 26 набранных очков. Проблемы команды с логистикой связаны с закрытием аэропорта в Ростове. Перед выездными матчами команда вынуждена пять часов ехать на автобусе до аэропорта в Ставрополе.
Источник: "Чемпионат"
Кафанов - о логистике: в "Ростове" никто не ноет и не жалуется, потому что изменить мы ничего не можем
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов высказался о трудностях команды с поездками на выездные матчи.
Фото: Telegram-канал ФК "Ростов"