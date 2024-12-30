"2024 год получился фантастическим для Кости. Все получалось. Что важно, как в жизни, так и на поле. Очень рад его прогрессу в 2024-м. Скажу так, все идет по плану. С каждым годом он все лучше и лучше", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 18-ти матчах московского "Динамо" в РПЛ. На счету нападающего 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Еще 1 забитый мяч Тюкавин записал на свой счет в 3-х матчах Кубка России.
В минувшем сезоне Тюкавин записал на свой счет 15 голов в 30-ти матчах, став таким образом лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате.
Агент: очень рад прогрессу Тюкавина. С каждым годом он все лучше и лучше
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, подвел итоги года для своего клиента.
Фото: официальный сайт "Динамо"