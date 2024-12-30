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В "Ростове" прокомментировали информацию о переговорах с "Краснодаром" о трансфере Осипенко

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о переговорах с "Краснодаром" о трансфере защитника ростовчан Максима Осипенко.
Фото: ФК "Тамбов"
"Информация о том, что с "Ростовом" обсуждают трансфер Максима Осипенко в "Краснодар", не соответствует действительности", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" и "Краснодар" обсуждают друг с другом переход в состав "быков" защитника Максима Осипенко. Причём чёрно-зеленые готовы предложить за переход 30-летнего футболиста не более 5 млн евро. Интернет-портал Transfermarkt также оценивает рыночную стоимость игрока "Ростова" в 5 млн евро.

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