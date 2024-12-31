"Считаю большим событием переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы. В первую очередь это касается перехода Матвея. Оба наших голкипера не просто перешли в европейские клубы, но и выходили на поле в основном составе. Это событие для всего нашего футбола и для варварского цеха", - цитирует Кафанова "РИА Новости".
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Даниил Худяков присоединился к австрийскому "Штурму" этим летом на правах свободного агента. Россиянин провел за австрийский клуб во всех турнирах 4 встречи, пропустил 4 гола и сыграл "на ноль" в 2-х матчах. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028.
Кафанов: считаю большим событием переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал самое большое событие 2024 года.
Фото: РФС