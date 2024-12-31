- Отзаявку Георгия связываю с техническим моментом. Предпосылок, обсуждений для какого-то спортивного решения или еще чего-либо не было, - передает слова Кузьмичева "Матч ТВ".
31-летний Джикия заключил контракт с "Химками" в сентябре 2024 года. Трудовой договор футболиста с подмосковной командой рассчитан на один сезон.
Защитник провел за "Химки" шесть матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями. Также Джикия провел в этом сезоне два матча в Кубке России. Контракт футболиста с "Химками" рассчитан до 30 июня 2025 года, трансферная стоимость Джикии оценивается в 2,5 млн евро.
"Химки" в текущем сезоне РПЛ набрали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в таблице.
Представитель Джикии отреагировал на исключение футболиста из заявки "Химок"
Представитель защитника "Химок" Георгия Джикия Валерий Кузьмичев высказался относительно того, что футболист был исключен из заявки подмосковной команды на сезон РПЛ.
Фото: ФК "Химки"