- Среди иностранных тренеров РПЛ лучший в 2024 году - Деян Станкович. Михаил Галактионов самый молодой специалист, подающий надежду, с большим размахом работает в "Локомотиве". Среди всех тренеров чемпионата России Галактионов является лучшим, - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Лидером РПЛ в текущем сезоне является "Краснодар", который по итогам 18 туров имеет в своем активе. В тройку лидеров чемпионата также входят петербургский "Зенит" и московский "Спартак", у клубов 39 и 37 баллов соответственно.
"Локомотив" под руководством Галактионова в этом сезоне одержал 11 побед и потерпел пять поражений, дважды "железнодорожники" сыграли вничью. "Локомотив" с 35 очками в активе располагается на пятом месте в таблице.
В 19-м туре РПЛ "Локомотив" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", матч пройдет 28 февраля.
Кавазашвили: среди всех тренеров РПЛ Галактионов является лучшим
Анзор Кавазашвили, в прошлом футболист столичного "Спартака", назвал лучшего тренера РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ