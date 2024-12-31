Ранее испанский специалист в одном из интервью заявил, что нынешний состав "Спартака" построил он со своим тренерским штабом.
- Абаскаль – нескромный, зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек. Таких вообще не надо привозить в Россию. Я работал с разными именитыми тренерами, но они никогда такого себе не позволяли. Для меня Абаскаль после этих слов опустился ниже плинтуса, - сказал Ловчев в интервью "Матч ТВ".
Напомним, Абаскаль возглавлял "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. "Спартак" под его руководством выиграл бронзовые медали РПЛ. После Абаскаля главным тренером столичной команды стал серб Деян Станкович, при котором "Спартак" в этом сезоне набрал 37 очков и располагается на третьем месте в таблице чемпионата.
Красно-белые в марте следующего года после возобновления РПЛ дома сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Ловчев: Абаскаль опустился ниже плинтуса
Бывший футболист столичного "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал высказывание экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"