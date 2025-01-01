"Непонятно, как в своё время "Спартак" профукал такого игрока. К руководству красно-белых есть большие вопросы по развитию Глушенкова. Максим перешёл летом в "Зенит" и сразу стал ведущим игроком основного состава. Испортила концовку года обидная травма, из-за которой футболист стал меньше совершать результативных действий", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит", который в июне 2024 г. выкупил полузащитника у московского "Локомотива" за 6,3 млн евро. В составе сине-бело-голубых хавбек в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых он забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 15 млн евро.
Напомним, Глушенков с января 2019 г. до июля 2022 г. был игроком московского "Спартака", который в конечном итоге продал его самарским "Крыльям Советов" за 1,8 млн евро.
Бубнов: непонятно, как "Спартак" профукал Глушенкова. К руководству клуба есть вопросы
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о выступлении в текущем сезоне полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Спартак"