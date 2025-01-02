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Нино: в начале сезона президент "Зенита" собрал нас и объяснил, насколько важен этот сезон

Бразильский защитник "Зенита" Нино рассказал, что знает, насколько важен этот сезон для петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"В начале сезона президент собрал всех вместе и объяснил, насколько важен для нас этот сезон", - приводит слова Нино Lance.

Напомним, в конце мая 2025 года "Зенит" из Санкт-Петербурга отпразднует 100-летний юбилей со дня основания клуба.

По итогам весенней части сезона сине-бело-голубые набрали 39 очков после 18 туров и занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" лишь по результату личных встреч.

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