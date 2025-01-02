"В начале сезона президент собрал всех вместе и объяснил, насколько важен для нас этот сезон", - приводит слова Нино Lance.
Напомним, в конце мая 2025 года "Зенит" из Санкт-Петербурга отпразднует 100-летний юбилей со дня основания клуба.
По итогам весенней части сезона сине-бело-голубые набрали 39 очков после 18 туров и занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" лишь по результату личных встреч.
Нино: в начале сезона президент "Зенита" собрал нас и объяснил, насколько важен этот сезон
Бразильский защитник "Зенита" Нино рассказал, что знает, насколько важен этот сезон для петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"