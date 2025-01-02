"Личку надо оставлять. У "Динамо" ничего не потеряно. В прошлом сезоне они могли стать чемпионами, хотя было очень много критики. В этом розыгрыше чемпионата тоже много критики, но шансы на чемпионство еще не потеряны. Все зависит от того, как "Динамо" подготовится ко второй части чемпионата", - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с 22 июня 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые под руководством чешского специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне "Динамо" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 4 очка.
Булыкин: Личку надо оставлять. У "Динамо" ничего не потеряно
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о необходимости того, стоит ли московскому "Динамо" оставлять на посту главного тренера Марцела Личку.
Фото: ФК "Динамо" Москва