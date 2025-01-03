"У "Динамо" пока не чемпионская команда? С чего бы? Считаю, что они тоже одни из претендентов на чемпионство в этом сезоне. Все будет зависеть от того, как они проведут зимнее трансферное окно. Там до первого места рукой подать - отрыв минимальный", - поделился Андреев.
Московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров в активе подопечных Марцела Лички 35 набранных очков. Отставание от занимающего 3-е место "Спартака" составляет 2 очка. Лидирующие в чемпионской гонке "Краснодар" и "Зенит" опережают бело-голубых на 4 очка.
В минувшем сезоне "Динамо" до последнего тура сохраняло шансы на победу в РПЛ. На 3-е место в итоговой таблице столичный клуб отправило поражение от "Краснодара" в 30-м туре РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Андреев: считаю "Динамо" претендентом на чемпионство. Всё будет зависеть от того, как они проведут трансферное окно
Экс-спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев назвал "Динамо" одним из претендентов на победу в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"