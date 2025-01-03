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Глушаков — о Карпине: пять с плюсом за работу в сборной

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков оценил работу главного тренера национальной команды Валерия Карпина в 2024 году.
Фото: ФК "Ростов"
"Как оцениваю работу Карпина в сборной в прошлом году? Пять с плюсом. Столько голов поназабивали, всех выиграли, игроков много просмотрели, все замечательно", — цитирует Глушакова "СЭ".

Сборная России провела пять товарищеских матчей за 2024 год, не пропустив ни одного мяча. Соперниками сборной стали Сирия (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0) и Сербия (4:0).

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в связи с политической ситуацией. Сборную также не включили в список участников квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

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