"Как оцениваю работу Карпина в сборной в прошлом году? Пять с плюсом. Столько голов поназабивали, всех выиграли, игроков много просмотрели, все замечательно", — цитирует Глушакова "СЭ".
Сборная России провела пять товарищеских матчей за 2024 год, не пропустив ни одного мяча. Соперниками сборной стали Сирия (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Беларусь (4:0) и Сербия (4:0).
Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в связи с политической ситуацией. Сборную также не включили в список участников квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Глушаков — о Карпине: пять с плюсом за работу в сборной
Бывший игрок сборной России Денис Глушаков оценил работу главного тренера национальной команды Валерия Карпина в 2024 году.
Фото: ФК "Ростов"