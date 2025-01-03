Волгоградский "Ротор" заинтересован в подписании нападающего Романа Тугарева из "Ростова". Как сообщает Metaratings, клуб Первой лиги уже сделал футболисту официальное предложение.
Роман Тугарев перебрался в "Ростов" из "Локомотива" осенью 2020-го года. Вторую половину прошлого сезона 26-летний игрок провел на правах аренды в московском "Торпедо". В текущем сезоне Тугарев на поле в составе "Ростова" не появлялся. Его контракт с дончанами рассчитан до конца 2025-го года.
Metaratings: "Ротор" сделал предложение Роману Тугареву из "Ростова"
Форвард "Ростова" Роман Тугарев может продолжить карьеру в волгоградском "Роторе".
Фото: официальный сайт "Ростова"