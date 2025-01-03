"Думаю, что он нашего чемпионата вообще не знает. Спортивный директор должен знать место, где работает. Это особенная должность. Работа в "Арсенале" была давно. Его оттуда уволили, дальше он поехал в более слабый чемпионат вроде турецкого. То, что было, уже в прошлом", - заявила Смородская.
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост спортивного директора испанского специалиста Франсиса Кахигао, который ранее работал в лондонском "Арсенале" и стамбульском "Галатасаре". Напомним, ранее пост спортивного директора красно-белых занимал португалец Томаш Амарал, который покинул клуб в конце прошлого года.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская - о приглашении Кахигао в "Спартак": он вообще нашего чемпионата не знает
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о назначении испанца Франсиса Кахигао спортивным директором "Спартака".
Фото: YouTube-канал "Матч ТВ"