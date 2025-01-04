- Мне не совсем корректно говорить про "Зенит", чтобы я не сказал, скажут, что я прозенитовский. Но когда я судил в Суперкубке матч "Зенита" против "Локомотива" – "Зенит" проиграл и был недоволен судейством. Мне кажется, хуже, чем "Зенит" и "Динамо" Махачкала не судят никого.
"Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице по итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. Команда Сергея Семака одержала 12 побед, трижды сыграла вничью и три раза проиграла в 18 турах осенней части сезона.
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате России, находясь на одиннадцатой строчке. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 17 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон составляет на данный момент всего один балл.
Источник: Youtube-канал "ЧП ДВИЖ"
Бывший арбитр Лапочкин: хуже, чем "Зенит" и "Динамо" Махачкала не судят никого
Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил судейство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ