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Каптейнс: в Нидерландах тишина по поводу Промеса. Возвращение в Россию стало бы сюрпризом

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс высказался о возможном возвращении форварда Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Квинси Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом", - приводит слова Каптейнса "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форварду "Спартака" Квинси Промесу, который находится в ОАЭ под запретом на выезд, могут разрешить покинуть страну. Напомним, Нидерланды ожидают экстрадиции футболиста. На родине он обвиняется в контрабанде наркотиков и нападении на родственника с ножом.

По данным прессы, ближайшее заседание по делу об экстрадиции Промеса назначено на конец января.

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