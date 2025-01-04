"В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Квинси Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом", - приводит слова Каптейнса "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форварду "Спартака" Квинси Промесу, который находится в ОАЭ под запретом на выезд, могут разрешить покинуть страну. Напомним, Нидерланды ожидают экстрадиции футболиста. На родине он обвиняется в контрабанде наркотиков и нападении на родственника с ножом.
По данным прессы, ближайшее заседание по делу об экстрадиции Промеса назначено на конец января.
Каптейнс: в Нидерландах тишина по поводу Промеса. Возвращение в Россию стало бы сюрпризом
Нидерландский журналист Ерун Каптейнс высказался о возможном возвращении форварда Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: официальный сайт "Спартака"