- Не думаю, что Сперцян уйдёт именно в грядущее трансферное окно. Он, наверное, доиграет этот сезон в "Краснодаре", а в дальнейшем он будет искать клуб в Европе, как мне кажется, - передает слова Деменко "РБ Спорт".
Сперцян является воспитанником "Краснодара". В СМИ ранее была информация, что полузащитник находится в списке интересов ряда европейских команд, включая "Ювентус" и "ПСЖ".
В этом сезоне атакующий полузащитник провел за "быков" 25 матчей во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал своим партнерам. Контракт 24-летнего игрока с "Краснодаром" рассчитан до середины 2027 года, стоимость Сперцяна оценивается в 20 миллионов евро.
Деменко: думаю, Сперцян доиграет этот сезон в "Краснодаре"
Экс-футболист Максим Деменко высказался о возможном уходе из "Краснодара" полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"