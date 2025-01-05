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Деменко: думаю, Сперцян доиграет этот сезон в "Краснодаре"

Экс-футболист Максим Деменко высказался о возможном уходе из "Краснодара" полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
- Не думаю, что Сперцян уйдёт именно в грядущее трансферное окно. Он, наверное, доиграет этот сезон в "Краснодаре", а в дальнейшем он будет искать клуб в Европе, как мне кажется, - передает слова Деменко "РБ Спорт".

Сперцян является воспитанником "Краснодара". В СМИ ранее была информация, что полузащитник находится в списке интересов ряда европейских команд, включая "Ювентус" и "ПСЖ".

В этом сезоне атакующий полузащитник провел за "быков" 25 матчей во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал своим партнерам. Контракт 24-летнего игрока с "Краснодаром" рассчитан до середины 2027 года, стоимость Сперцяна оценивается в 20 миллионов евро.

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