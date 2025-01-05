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Павлюченко: "Спартак" действительно может бороться за чемпионство

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"На сегодняшний день кажется, что "Спартак" действительно может бороться на чемпионство. "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" — главные претенденты. "Локомотив" нельзя откидывать, в ЦСКА я не верю, "Динамо" — тёмная лошадка. Надеюсь, что шансы на титул у "Спартака" действительно большие", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. Также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. Московский "Спартак" в последний раз становился чемпионом России по итогам сезона-2016/2017.

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