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Муслин – о Сафонове в «ПСЖ»: Галицкий создал одну из лучших академий России

Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин прокомментировал трансфер российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК ПСЖ
«Я не удивлен, что воспитанник «Краснодара» оказался в европейском топ-клубе. Сергей Галицкий – фанатичный человек в лучшем смысле этого слова. Он построил великолепный клуб с одной из лучших академий в России. Уверен, что через годы ещё больше воспитанников «Краснодара» найдут себя в Европе.

Сможет ли Сафонов сместить Доннарумму с основного состава «ПСЖ»? Последние годы я практически не смотрю футбол. Не могу ответить на ваш вопрос», – цитирует Муслина Metaraitings.

Напомним, что Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В составе быков он провёл 175 матчей. Летом 2024 года Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он уже сыграл восемь матчей за парижский клуб, три из которых провёл на ноль. За полгода, проведённых во Франции, рыночная стоимость игрока составила уже 22 миллиона евро.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

5 января в 19:30 по московскому времени «ПСЖ» встретится с «Монако» в матче за Суперкубок Франции. Матвей может стать обладателем своего первого трофея уже в своём дебютном сезоне за парижский клуб.

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