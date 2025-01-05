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Дмитрий Свищев: жить Промесу в России безопаснее и выгоднее

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал слухи о возможном возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак».

Фото: ФК "Спартак"
«Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак», потому что в России жить безопаснее и условия выгоднее. Он прекрасно понимает, что в Нидерландах его ничего хорошего не ждет, так как обвинения достаточно серьезные выдвинуты против него. Конечно, Промесу хотелось бы играть за «Спартак» и быть любимцем болельщиков. Но если что-то пойдет не так, думаю, Квинси никому в России не будет нужен. Нидерландцу не надо строить себе иллюзий», — отметил Свищев в разговоре с "РБ Спорт".

Недавно стало известно, что Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак» в ближайшее трансферное окно. Сейчас 33-летний голландец выступает за команду «Юнайтед», которая выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что на родине на Квинси были заведены сразу два уголовных дела: о нападении на двоюродного брата с ножом и о вовлечении в оборот запрещённых веществ. Кроме того, в отношении игрока было возбуждено дело за ДТП, которое произошло 20 февраля 2024 года, когда он ещё выступал за «Спартак». Тогда Промес на спортивном автомобиле врезался в автобус и покинул место аварии.

Рассмотрение дела в суде затянулось. В итоге Квинси получил денежный штраф, но к моменту вынесения приговора его арестовали по запросу нидерландской стороны, и он не смог покинуть ОАЭ.

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