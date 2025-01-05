Ловчев: "Спартак" не будет чемпионом в этом сезоне. Все-таки "Зенит" сильнее

"Если сегодня говорить, будет ли "Спартак" чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки "Зенит" сильнее. Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи. Заметьте, ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар" они обыграли. С ними легче, они играют в футбол. А с теми, кто в футбол играть не дают, например, "Динамо" (Махачкала), "Факел", "Спартак" справиться не может, потому что не знает как", - приводит слова Ловчева "РИА Новости".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в 18 матчах одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью, потерпел 3 поражения (разница мячей составляет 36:14). Тем самым, красно-белые набрали 37 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание от текущих лидеров чемпионата - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.
Действующим чемпионом России является "Зенит". В прошлом сезоне "Спартак" в таблице Российской Премьер-Лиги занял пятое место.