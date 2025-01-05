Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Ланс
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен

Суперкубок Франции

ПСЖ
1 - 0 1 0
МонакоЗавершен

Ловчев: "Спартак" не будет чемпионом в этом сезоне. Все-таки "Зенит" сильнее

Бывший игрок московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионский титул РПЛ в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
"Если сегодня говорить, будет ли "Спартак" чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки "Зенит" сильнее. Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи. Заметьте, ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар" они обыграли. С ними легче, они играют в футбол. А с теми, кто в футбол играть не дают, например, "Динамо" (Махачкала), "Факел", "Спартак" справиться не может, потому что не знает как", - приводит слова Ловчева "РИА Новости".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в 18 матчах одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью, потерпел 3 поражения (разница мячей составляет 36:14). Тем самым, красно-белые набрали 37 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание от текущих лидеров чемпионата - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.

Действующим чемпионом России является "Зенит". В прошлом сезоне "Спартак" в таблице Российской Премьер-Лиги занял пятое место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится