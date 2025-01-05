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В сербском "Железничаре" подтвердили интерес "Ахмата" к капитану команды

Спортивный директор сербского "Железничара" Братислав Ристич прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что грозненский "Ахмат" интересуется форвардом команды Лазаром Романичем.
Фото: ФК "Железничар Панцево"
"Ахмат" действительно проявил интерес к Романичу через посредников. Но официального предложения от этого клуба по нашему нападающему мы не получали", — приводит слова Ристича Sport24.

В текущем сезоне 26-летний нападающий "Железничара" Лазар Романич в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 9 голов и отдал партнерам по команде 4 голевые передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 1,5 млн евро.

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