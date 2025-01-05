"Ахмат" действительно проявил интерес к Романичу через посредников. Но официального предложения от этого клуба по нашему нападающему мы не получали", — приводит слова Ристича Sport24.
В текущем сезоне 26-летний нападающий "Железничара" Лазар Романич в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 9 голов и отдал партнерам по команде 4 голевые передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 1,5 млн евро.
В сербском "Железничаре" подтвердили интерес "Ахмата" к капитану команды
Спортивный директор сербского "Железничара" Братислав Ристич прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что грозненский "Ахмат" интересуется форвардом команды Лазаром Романичем.
Фото: ФК "Железничар Панцево"