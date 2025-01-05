"Есть турнирная таблица и есть статистика. По этим показателям и нужно оценивать выступления команд. "Динамо" в этом сезоне выступает не хуже, чем в прошлом. Поэтому говорить о какой-то стагнации или регрессе я бы не стал. Лично я вижу, что "Динамо" — это претендент на медали, а какого именно достоинства уже покажет вторая часть чемпионата", — приводит слова Точилина Legalbet.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с чешским специалистом Марцелом Личкой одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения (разница мячей составила 37:20). Тем самым, команда набрала 35 очков, с которыми располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого места на четыре очка.
Прошлый сезон бело-голубые завершили на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Точилин сравнил выступление московского "Динамо" в прошлом и текущем сезонах РПЛ
Бывший главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин прокомментировал выступление московского "Динамо" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва