"Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности (возможно провести такой матч). У Венгрии все-таки достаточно сильная сборная, у нее большие шансы в отборе на ЧМ. Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств", - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
В последний раз сборные России и Венгрии встречались друг с другом в 2020 году в розыгрыше Лиги наций УЕФА: 9 сентября матч в Будапеште выиграли россияне со счётом 3:2, а 14 октября матч в Москве завершился вничью (0:0). На данный момент сборная Венгрия занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России располагается на 34-й строчке.
Напомним, что российская сборная в связи с отстранением от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА последние три года вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
В 2026 году может состояться матч между сборными России и Венгрии по футболу
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Венгрии.
Фото: РФС