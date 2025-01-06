"Будущее Гогуа? Пока под вопросом, все может быть. Думаю, чуть позже появится конкретика", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Седрик Гогуа провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 16-ю набранными очками.
Агент: будущее Гогуа в "Химках" под вопросом
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем защитника "Химок" Седрика Гогуа.
Фото: ФК "Химки"