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Агент: будущее Гогуа в "Химках" под вопросом

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем защитника "Химок" Седрика Гогуа.
Фото: ФК "Химки"
"Будущее Гогуа? Пока под вопросом, все может быть. Думаю, чуть позже появится конкретика", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Седрик Гогуа провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 18-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 16-ю набранными очками.

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