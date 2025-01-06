- Интерес к Романичу проявляют "Ростов", "Рубин", "Акрон", "Пари НН" и "Ахмат". На данный момент у нас есть официальные предложения от "Партизана", "Воеводины", турецкого "Ризеспора" и одного японского клуба. Также интерес есть из Кореи, Польши и Украины. У игрока большой интерес к российской лиге. Не исключено, что он в итоге остановит свой выбор на клубе РПЛ.
Напомним, ранее сообщалось об интересе грозненского "Ахмата" к нападающему сербского "Железничара" Лазару Романичу.
Романич перешел в сербскую команду летом 2023 года в качестве свободного агента из греческой "Ламии". Действующее трудовое соглашение 26-летнего сербского форварда рассчитано до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне футболист забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах сербской Суперлиги. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в полтора миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Спортдир "Железничара": не исключено, что Романич остановит свой выбор на клубе РПЛ
Спортивный директор "Железничара" Братислав Ристич назвал 5 клубов РПЛ, заинтересованных в услугах форварда Лазара Романича.
Фото: Global Look Press