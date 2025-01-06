"Валерий Георгиевич был в "Спартаке" и ничего не выиграл, поэтому сложно загадывать, что будет, если он возглавит топ-клуб. Возможно, будь Карпин в "Зените", он бы всех выносил, как Семак. Но он столько лет трудится в "Ростове", его все устраивает, как мне кажется", - приводит слова Дьякова "РБ Спорт".
Валерий Карпин с декабря 2017 года занимает должность главного тренера футбольного клуба "Ростов". Под его руководством наивысшим достижением команды из Ростова-на-Дону стало четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Кроме того, Карпин в августе 2021 года возглавил сборную России по футболу.
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России.
Дьяков: возможно, будь Карпин в "Зените", он бы всех выносил, как Семак
Бывший защитник "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков высказался о главном тренере ростовчан и сборной России по футболу Валерии Карпине.