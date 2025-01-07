"К Романичу проявляют интерес "Ахмат", "Пари НН", "Акрон", "Рубин" и "Ростов". Есть клубы и из других стран, которые интересуются Лазаром. Пока это все, что можно сказать", - цитирует Наунковича Sport24.
В текущем сезоне Лазар Романич провел за "Железничар" во всех турнирах 19 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 1,5 миллионов евро, контракт серба с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 20-ти сыгранных туров "Железничар" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии с 25-ю набранными очками.
Стало известно, какие пять российских клубов проявляют интерес к нападающему "Железничара" Романичу
Президент "Железничара" Зоран Наункович рассказал, какие российские клубы проявляют интерес к нападающему Лазару Романичу.
Фото: ФК "Железничар"