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Стало известно, какие пять российских клубов проявляют интерес к нападающему "Железничара" Романичу

Президент "Железничара" Зоран Наункович рассказал, какие российские клубы проявляют интерес к нападающему Лазару Романичу.
Фото: ФК "Железничар"
"К Романичу проявляют интерес "Ахмат", "Пари НН", "Акрон", "Рубин" и "Ростов". Есть клубы и из других стран, которые интересуются Лазаром. Пока это все, что можно сказать", - цитирует Наунковича Sport24.

В текущем сезоне Лазар Романич провел за "Железничар" во всех турнирах 19 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 1,5 миллионов евро, контракт серба с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 20-ти сыгранных туров "Железничар" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии с 25-ю набранными очками.

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