"В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков. Но при этом в РПЛ все равно приезжают легионеры низкого уровня — что тренеры, что игроки. Потому что хорошие сейчас не поедут, а плохие — только рады. Это, безусловно, одна из основных проблем", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (39 очков). На второй строчке расположился петербургский "Зенит" (39 очков). Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (37 очков).
Возобновление чемпионата России по футболу после зимней паузы запланировано на 28 февраля, когда в матче 19-го тура друг с другом встретятся махачкалинское "Динамо" и московский "Локомотив".
Валерий Непомнящий указал на одну из основных проблем РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий назвал засилье некачественных легионеров одной из главных проблем Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"