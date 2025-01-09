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Шикунов: надо молиться, когда такой футболист, как Виллиан Жозе, уходит из "Спартака"

Бывший спортивный директор красно-белых Александр Шикунов высказался о возможном уходе Виллиана Жозе из московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Надо молиться, когда такой футболист, как Виллиан Жозе, уходит из "Спартака". Слава богу, что он уйдёт. Ненормально, что футболист уходит из клуба спустя полгода, но в "Спартаке" просто с ним не угадали. На такого игрока можно даже не смотреть", - цитирует Шикунова "Чемпионат".

Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне бразилец провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард в ближайшее время перейдет в бразильский клуб "Баия".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками в своем активе.

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