"В "Локомотиве". Всегда. Хочется, чтобы Алексей стал легендой "Локомотива". Если поступит выгодное и приемлемое для "Локомотива" и для самого игрока предложение, тогда руководство клуба, наверное, будет принимать решение. Но важно, чтобы воспитанники как можно дольше показывали результат в команде. Если Алексей когда-то, дай бог, станет чемпионом России, вот тогда, мне кажется, уже можно будет думать о дальнейших шагах", - приводит слова Ротенберга "РБ Спорт".
19-летний полузащитник Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". Действующее соглашение между хавбеком и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Со слова представителя футболиста Владимира Кузьмичева, в настоящее время между Батраковым и "Локомотивом" ведутся переговоры о заключении нового контракта.
В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 8 млн евро.
Борис Ротенберг: хочется, чтобы Батраков стал легендой "Локомотива"
Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола московского "Локомотива" Борис Ротенберг рассказал, где бы хотел видеть Батракова в будущем.
Фото: ФК "Локомотив"