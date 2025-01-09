Ловчев: "Спартак" — это красная тряпка для "Зенита", и будет борьба за чемпионство в РПЛ

"Спартак" — это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у "Зенита". И еще: "Спартак" играет на пределе возможностей сегодня, а "Зенит" сегодня играет не в силу своих игроков. Как только они прибавят ("Спартаку"-то прибавлять уже некуда, они сейчас уже великолепны), то всё станет ясно. Но хотелось бы, чтобы борьба была до последних туров", - приводит слова Ловчева "ВсеПроСпорт".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" с 39-ю набранными очками располагается на втором месте в турнирной таблице. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых является московский "Спартак", который с 37-ю очками занимает третью строчку.
В 19-м туре, который станет первым после зимней паузы, "Зенит" 1 марта у себя дома примет московский ЦСКА, а "Спартак" 2 марта на своём поле встретится с футбольным клубом "Оренбург".