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Батраков: беру пример с Головина и Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился, на каких российских игроков он ориентируется в своей карьере.
Фото: ФК "Локомотив"
- Кто из современных российских игроков меня вдохновляет? Сейчас нет такого, чтобы прямо вдохновляли. Но, наверное, нужно смотреть на тех, кто уехал в Европу — Александр Головин и Леша Миранчук. Когда с ними тренируешься в сборной, что-то всегда для себя подчеркиваешь, подчерпываешь и стараешься это на поле перенести, чтобы оказаться где-то там, — цитирует слова Батракова "РБ Спорт".

Для Алексея Батракова этот сезон стал первым полноценным в составе московского «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне полузащитник принял участие лишь в пяти матчах РПЛ. В первой половине текущего сезона РПЛ Алексей сыграл в 17 матчах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Кроме того, он также провёл 6 матчей в Кубке России, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

В ноябре 2024 года 19-летний игрок дебютировал за сборную России в матче против Брунея, в котором он отметился забитым мячом.

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