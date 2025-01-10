"Федя такой же середнячок, как все остальные. У него же нет ни одного трудового, хорошего мяча, где он прорвал, как Стрельцов, взял на себя игру, разобросал всю оборону в середине и забил бы гол. Всё на отскоках, на ошибках. Ну что это за форвард?
Чалов не помог бы сейчас ЦСКА? Ни в коем случае. Его и брать обратно нельзя. Это тормоз, страшный тормоз. Чалова ни в коем случае обратно брать нельзя", - приводит слова Пономарёва Metaratings.
Фёдор Чалов выступает в греческом ПАОКе с августа 2024 года, когда греческий клуб выкупил российского нападающего у московского ЦСКА за 3 млн евро. Действующее соглашение между форвардом и командой рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 9 млн евро.
После перехода в составе новой команды Чалов в общей сложности принял участие в 25 официальных матчах, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 4 голевые передачи.
Пономарёв: Чалов - середнячок, страшный тормоз, у него все голы на отскоках. Ну что это за форвард?
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о российском нападающем греческого ПАОКа Фёдоре Чалове.
Фото: ФК ПАОК