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Дркушич рассказал, что в Сербии говорят о работе Станковича в "Спартаке"

Арендованный сербской "Црвеной Звездой" защитник "Зенита" Ваня Дркушич рассказал, что в Сербии говорят о работе главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Знаю, что "Спартак" выдал отличный отрезок, победив перед перерывом в пяти или шести матчах подряд. В Сербии говорят, что Деян проделывает отличную работу со "Спартаком". Но он был хорошим тренером и в "Црвене Звезде", и в "Ференцвароше", и в "Сампдории". Так что о Станковиче говорят только хорошее", - приводит слова Дркушича "РБ Спорт".

Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года, заключив с красно-белыми двухлетний контракт. Под его руководством "Спартак" в 18 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.

Кроме того, москвичи продолжают участие в Кубке России - в марте на стадии второго этапа 1/4 финала Пути Регионов они сыграют против тольяттинского "Акрона".

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