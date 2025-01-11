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Metaratings: "Спартак" планирует расторгнуть контракт с Селиховым этой зимой

Московский "Спартак" может расторгнуть контракт с голкипером "Спартака" Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" может расторгнуть контракт с голкипером Александром Селиховым во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Александр Селихов провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.

Источник: Metaratings.

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