Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ХетафеНе начат
Атлетико
18:15
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
14:30
ПармаНе начат
Венеция
17:00
ИнтерНе начат
Болонья
20:00
РомаНе начат
Наполи
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Аугсбург
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
17:00
ЛансНе начат
Монпелье
19:15
АнжеНе начат
Тулуза
19:15
СтрасбургНе начат
ПСЖ
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Ловчев считает, что "Спартак" не будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"За чемпионство, думаю, нет, и это всё легко объясняется. "Спартак" играет в лучший свой футбол, но они всё равно отстают от "Зенита". Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда "Зенит" начнёт играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице с 8-ю очками в своем активе.

Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову". Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится