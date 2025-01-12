"За чемпионство, думаю, нет, и это всё легко объясняется. "Спартак" играет в лучший свой футбол, но они всё равно отстают от "Зенита". Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда "Зенит" начнёт играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице с 8-ю очками в своем активе.
Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову". Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка страны.
Ловчев считает, что "Спартак" не будет бороться за чемпионство в РПЛ
Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"