"Думаю, "Краснодару" нужно укрепиться не только в атаке, но и в оборонительной, и атакующей линиях. По одному футболисту на эти позиции было бы неплохо получить в зимнее трансферное окно. Потому что усиления команде нужны. Чтобы у уже имеющихся футболистов появилась большая мотивация и конкуренция", — приводит слова Деменко Legalbet.
Футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с Мурадом Мусаевым в 18 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 39 очков, с которыми команда занимает первое место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва "быки" 1 марта на своём поле сыграют против самарских "Крыльев Советов".
Кроме того, "Краснодар" продолжает участие в Кубке России - 11 марта чёрно-зелёные на своём поле в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов сыграют против грозненского "Ахмата".
Деменко: "Краснодару" нужны усиления и в оборонительной, и атакующей линиях
Бывший игрок футбольного клуба "Краснодар" Максим Деменко поделился своим мнением о необходимости усиления команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"