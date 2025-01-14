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Силкин: уверен, Абаскаля ни одна испанская команда больше не пригласит

Российский тренер Сергей Силкин высказался о желании Гильермо Абаскаля вернуться к работе в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Слова Абаскаля – просто бред, даже не хочется это комментировать. Его все забыли уже давно, а он такими высказываниями просто напоминает о себе. Уверен, его ни одна испанская команда больше не пригласит", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России. Испанский специалист признавался, что ему было очень комфортно работать в московском "Спартаке".

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. После отставки испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По окончании сезона-2023/2024 боснийский специалист покинул клуб, а позже стал главным тренером "Оренбурга".

Под руководством Гильермо Абаскаля московский "Спартак" стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. После московского "Спартака" Абаскаль работал главным тренером в испанской "Гранаде".

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