"Ждем новичков. Пока рано говорить, на какие позиции, мы работаем над этим. В идеале это два-три человека. Трансферы на выход? Все может произойти", - цитирует Газизова "Матч ТВ"
Махачкалинское "Динамо" набрало 17 очков в 18 турах первой части текущего сезона в российской Премьер-лиге. На зимнюю паузу в чемпионате россии команда ушла, занимая 11 место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей махачкалинцев отделяет на данный момент одно очко.
Первым соперником "Динамо" в весенней части сезона станет московский "Локомотив". Матч 19-го тура РПЛ состоится 28 февраля на "Анжи Арене" в Каспийске.
Гендиректор "Динамо" Махачкала: ждем новичков. В идеале это два-три человека
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала