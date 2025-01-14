Первак: не исключаю, что Соболев может уйти в аренду в "Спартак"

- Не исключаю варианта, что он может в аренду прийти в "Спартак". А может еще где окажется, не обязательно в "Спартаке". "Крылья Советов"? Возможно. Или в "Пари НН", - передает слова Первака "Спорт день за днем".
Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. В СМИ сообщалось, что петербургский клуб выплатил за игрока 10 миллионов евро. Соболев провел за сине-бело-голубых в РПЛ 12 матчей, но не отметился голевыми действиями. В Кубке России форвард принял участие в пяти матчах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
Контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.
"Зенит" по итогам 18 туров с 39 баллами в активе занимает второе место в таблице. В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые на своем поле примут ЦСКА.