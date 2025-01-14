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Мамаев: Карпин - нереально крутой мужик

Бывший футболист Павел Мамаев, выступавший ранее за "Ростов", высказался о наставнике донской команды Валерии Карпине.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Карпина поставлю в топ-1 или в топ-2 тренеров в моей карьере. Нереально крутой мужик, честный, справедливый. То, как у него выстроен тренировочный процесс, как он обращает внимание на детали. Георгиевич - топ, - сказал Мамаев на ютуб-канале форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Мамаев, в 2023 году завершивший карьеру игрока, выступал за "Ростов" с 2020 по 2021 год. В общей сложности полузащитник провел за клуб 26 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

"Ростов" Валерия Карпина в этом сезоне в 18 турах набрал 26 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. В первом матче после зимнего перерыва дончане дома встретится с московским "Динамо", матч 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта, начало игры запланировано на 19:30 мск.

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