- Карпина поставлю в топ-1 или в топ-2 тренеров в моей карьере. Нереально крутой мужик, честный, справедливый. То, как у него выстроен тренировочный процесс, как он обращает внимание на детали. Георгиевич - топ, - сказал Мамаев на ютуб-канале форварда "Краснодара" Федора Смолова.
Мамаев, в 2023 году завершивший карьеру игрока, выступал за "Ростов" с 2020 по 2021 год. В общей сложности полузащитник провел за клуб 26 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
"Ростов" Валерия Карпина в этом сезоне в 18 турах набрал 26 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. В первом матче после зимнего перерыва дончане дома встретится с московским "Динамо", матч 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта, начало игры запланировано на 19:30 мск.
Мамаев: Карпин - нереально крутой мужик
Бывший футболист Павел Мамаев, выступавший ранее за "Ростов", высказался о наставнике донской команды Валерии Карпине.
Фото: Официальный сайт РПЛ